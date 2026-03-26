DJ Jungheinrich soll mit Andreas Umbach neuen AR-Vorsitzenden bekommen
DOW JONES--Andreas Umbach soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Jungheinrich werden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung am 19. Mai zunächst als neues Aufsichtsratsmitglied und auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss daran zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Kathrin Dahnke endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Kathrin Dahnke hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Vorgängers zum 31. Dezember 2025 interimistisch übernommen.
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March 26, 2026 13:19 ET (17:19 GMT)
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