© Foto: DALL*EDie Märkte setzten auf Hoffnung im Iran-Konflikt - doch für Arthur Hayes ist das trügerisch. Er warnt vor einem Ausverkauf bei Aktien, der auch Bitcoin unter Druck setzen könnte.Der Kryptomarkt jubelte kurz - doch Arthur Hayes blieb demonstrativ skeptisch. Der Mitgründer von BitMEX und Chief Investment Officer bei Maelstrom warnte am Mittwoch vor übertriebener Euphorie, nachdem Berichte über einen 15-Punkte-Friedensvorschlag der USA an den Iran die Märkte vorübergehend beflügelt hatten. "Die Märkte rauchen gerade eine verdammte Menge Hopium", schrieb Hayes auf X - gemeint ist blinder, berauschender Optimismus ohne reale Grundlage, ein Kunstwort aus "Hope" und "Opium". "Natürlich möchte ich, …Den vollständigen Artikel lesen
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