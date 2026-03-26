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Dow Jones News
26.03.2026 18:57 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Schwach - Verworrene Lage in Nahost treibt Anleger aus Aktien

DJ MÄRKTE EUROPA/Schwach - Verworrene Lage in Nahost treibt Anleger aus Aktien

DOW JONES--Europas Börsen haben auch am Donnerstag unter Abgabedruck gestanden. Ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten ist nicht in Sicht, zudem blieb die Lage verworren. Während US-Präsident Trump weiter behauptet, der Iran bitte um einen Deal zur Beendigung des Krieges, berichteten iranische Medien, dass neben der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockiert werden könnte. Der Ölpreis der Sorte Brent zog wieder kräftig an und stand gegen Ende des europäisch dominierten Handels bei rund 108 Dollar. Am Vortag notierte das Schwarze Gold zeitweise unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 22.613 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab ebenfalls um 1,5 Prozent nach. Nach der Entspannung am Vortag zogen die Renditen an den Anleihemärkten wieder an, weil der Ölpreisanstieg wieder Inflationsängste schürte, auf die die Notenbanken mit höheren Zinsen reagieren könnten.

Am Devisenmarkt verbilligte sich der Euro auf etwa 1,1530 Dollar, weil der Dollar als sicherer Hafen gesucht war. Gold wurde seinem Ruf als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten weiter nicht gerecht, der Preis fiel um 2,5 Prozent auf 4.391 Dollar die Feinunze. Hier bremsten die wieder höheren Marktzinsen und der festere Dollar, weil er das Edelmetall in anderen Währungen verteuert.

Gewinnmitnahmen drückten Aktien aus dem Rüstungssektors teils stark. Die Bank of America (BoA) senkte überdies Händlern zufolge die Kursziele für Rheinmetall, Hensoldt und Renk, stufte aber zugleich Hensoldt auf "Buy" hoch. Rheinmetall verloren 3,4, Hensoldt 5,6 und Renk 8,5 Prozent. Das Kursziel für BAE Systems erhöhte die BoA und bekräftigte die Kaufempfehlung. Die Aktie büßte gleichwohl 2,9 Prozent ein.

Nach dem iranischen Angriff auf den US-Stützpunkt Diego Garcia sehen die Analysten eine erhöhte Priorität für Luftverteidigung in Europa. Zu den Profiteuren zählen sie neben Hensoldt BAE Systems, Thales, Leonardo und Kongsberg. Auch letztere drei Aktien gaben nach, wenn auch nur bis zu 1,3 Prozent.

Henkel gewannen gegen den schwachen Markt 0,5 Prozent. Das Unternehmen erwirbt die US-Haarpflegemarke Olaplex in einer Transaktion mit einem Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden Dollar. Im Handel stieß die Akquisition grundsätzlich auf ein positives Echo. Der Kaufpreis gehe in Ordnung.

Mit Enttäuschung wurden die Zahlen der Porsche Holding aufgenommen. Wegen der schlechten Entwicklung bei Volkswagen verdiente sie im vergangenen Jahr weniger. Die Aktie fiel um 2,9 Prozent.

Nach Vorlage schwacher Geschäftszahlen für 2025 verloren Kontron 14,2 Prozent. Umsatz und Ergebnis blieben klar unter den Prognosen, auch der Ausblick auf das laufende Jahr erfüllte die Erwartungen nicht. Die Ankündigung eines 50 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms stützte die Aktie nicht.

Für Thyssenkrupp ging es 4,3 Prozent nach unten. Belastend wirkten hier wieder einmal Medienberichte über den nur schleppenden Verlauf der Gespräche mit Jindal über einen Verkauf der Stahlsparte.

Deutz verloren 7,2 Prozent. Die Zahlen für 2025 lägen beim Umsatz und operativen Ergebnis jeweils 3 Prozent unter den Konsenserwartungen, so die DZ Bank. Die Prognose-Spanne für das bereinigte operative Ergebnis 2026 sei breit angelegt, was auf die mangelnde Prognosesicherheit im aktuell herausfordernden Umfeld zurückzuführen sei.

ASML verbilligten sich in Amsterdam um 3,8 Prozent. Hintergrund war laut Marktteilnehmern, dass Google in dieser Woche TurboQuant veröffentlicht hatte, einen Algorithmus zur künstlichen Intelligenz-Kompression, der angeblich den Speicherbedarf um das Sechsfache reduziert. Darauf gerieten an der Wall Street Aktien von Speicherchipherstellern stark unter Druck. ASML fertigt Lithographiesysteme, die wichtig sind für die Produktion von Speicherchips.

In Stockholm brach die Aktie des Bergbaukonzerns Boliden nach einer Gewinnwarnung um 20 Prozent ein. An der Mailänder Börse verhalf ein Zeitungsbericht über ein Übernahmegebot der Aktie von Recordati zu einem Plus von 4,8 Prozent. Der Finanzinvestor CVC Capital Partners, der schon eine Kontrollmehrheit an dem Pharmahersteller hält, wolle diesen vollständig übernehmen, so die Zeitung Il Sole - 24 ore. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.566       -1,48         -2,45 
Stoxx-50       4.846       -1,25         -0,21 
Stoxx-600        581       -1,13         -0,79 
DAX         22.613       -1,50         -6,26 
FTSE-100 London   10.107       -1,33          1,77 
CAC-40 Paris     7.847       -0,98         -3,72 
AEX Amsterdam      983       -1,26          3,35 
ATHEX-20 Athen    5.218       0,03         -2,48 
BEL-20 Brüssel    5.053       -0,93         -0,50 
BUX Budapest    124.236       -1,39         11,89 
OMXH-25 Helsinki   5.931       -0,79          3,98 
OMXC-20 Kopenhagen  1.369       1,22         -14,87 
PSI 20 Lissabon    9.014       -0,19          9,09 
IBEX-35 Madrid    17.170       -1,21         -0,80 
FTSE-MIB Mailand   44.013       -0,71         -2,07 
OBX Oslo       1.935       0,44         21,08 
PX Prag        2.538       -0,98         -5,50 
OMXS-30 Stockholm   2.943       -1,82          2,09 
WIG-20 Warschau   120.944       -0,21          3,37 
ATX Wien       5.405       -0,70          1,47 
SMI Zürich      12.718       -0,60         -4,14 
 
DEVISEN    zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:52 
EUR/USD     1,1533  -0,2  -0,0025     1,1558   1,1569 
EUR/JPY     184,17  -0,1  -0,1400     184,31  184,3900 
EUR/CHF     0,9161  +0,1   0,0011     0,9150   0,9155 
EUR/GBP     0,8646  +0,0   0,0001     0,8645   0,8652 
USD/JPY     159,65  +0,1   0,1900     159,46  159,3400 
GBP/USD     1,3336  -0,2  -0,0027     1,3363   1,3369 
USD/CNY     6,9107  +0,1   0,0096     6,9011   6,9011 
USD/CNH     6,9194  +0,3   0,0176     6,9018   6,9028 
AUS/USD     0,6898  -0,7  -0,0049     0,6947   0,6954 
Bitcoin/USD 68.933,36  -2,9 -2.044,33    70.977,69 70.913,91 
 
ROHOEL     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    95,06  +5,3    4,74      90,32 
Brent/ICE    108,1  +5,8    5,88     102,22 
 
Metalle    zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.391,09  -2,5  -113,97    4.505,06 
Silber      67,85  -4,8   -3,43      71,28 
Platin    1.853,92  -3,4   -65,81    1.919,73 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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March 26, 2026 13:24 ET (17:24 GMT)

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