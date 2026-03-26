Lone Star Funds ("Lone Star") hat heute den Abschluss der Übernahme von Alliance Ground International ("AGI"), einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Flughafendienstleistungen, durch ein verbundenes Unternehmen von Lone Star Fund XII, L.P., bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam von AGI, um unser Geschäft weiter voranzutreiben", so Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Das Unternehmen bietet erstklassige Dienstleistungen und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in allen Bereichen seiner integrierten Geschäftstätigkeit. Wir sehen Möglichkeiten, weitere Investitionen in das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu tätigen, um dessen Kompetenzen weiter auszubauen und sicherzustellen, dass es auch in Zukunft eine führende Rolle bei der Erbringung von Dienstleistungen für die Luftfahrtindustrie einnimmt."

"Der heutige Tag markiert einen wichtigen nächsten Schritt für AGI in unserer weiteren Zusammenarbeit mit Lone Star", so Jared Azcuy, Chief Executive Officer von AGI. "Unser Engagement für Sicherheit, Zuverlässigkeit und erstklassigen Service im operativen Bereich bleibt unverändert. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, den Anforderungen unserer Partner aus der Luftfahrtbranche gerecht zu werden, und verdeutlicht, dass die von uns entwickelte Plattform sich nicht nur bewährt hat, sondern auch bestens aufgestellt ist, um die nächste Wachstumsphase unserer Branche anzuführen."

AGI, das 1987 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Miami hat, ist an über 60 Flughäfen in Nordamerika tätig und beschäftigt mehr als 12.000 Fachkräfte. Lone Star und AGI gaben die Transaktion im Januar 2026 bekannt.

Über Alliance Ground International

Alliance Ground International ist eines der am schnellsten wachsenden US-amerikanischen Luftfahrt-Handling-Unternehmen in Nordamerika und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Fracht, Bodenabfertigung, Postabfertigung, Sicherheit und Gastronomie an. AGI hat seinen Hauptsitz in Miami, beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter und ist an über 60 Flughäfen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich, die Fonds berät, die global in Private Equity, in den Kreditmarkt und in Immobilien investieren. Das Unternehmen kann auf über 30 Jahre erfolgreiche Navigation durch komplexe Situationen zurückblicken. Die Fonds bestehen aus erfahrenen Value-Investoren, die unabhängig vom vorherrschenden Marktumfeld nach Chancen in Situationen suchen, die sich im Wandel befinden oder durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren komplex sind. Unser hochkarätiges Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsspezialisten stellt eine solide Grundlage für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen sicher. Seit der Auflegung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 26 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 96 Milliarden US-Dollar eingerichtet. Weitere Informationen zu Lone Star Funds erhalten Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

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