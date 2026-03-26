© Foto: Suvra Kanti Das - ZUMA Press WireÖl kostet in Asien bis zu 148 US-Dollar, Fabriken stehen still, Staaten greifen ein. Der Schock könnte eine massive Neubewertung der Märkte auslösen, warnt ein Ökonom.Der Iran-Krieg trifft Asien mit voller Wucht. Während die westlichen Märkte die Energiekrise noch als beherrschbar einzustufen scheinen, ist die Lage in weiten Teilen Asiens längst zum Notfall geworden. Südkorea hat eine wirtschaftliche Notfall-Taskforce eingerichtet, die Philippinen riefen den nationalen Notstand aus und verwiesen auf eine "unmittelbare Gefahr einer kritisch niedrigen Energieversorgung". Japan überprüft seine gesamte Lieferkette für Erdölprodukte, Indiens Premier Narendra Modi warnte vor beispiellosen …Den vollständigen Artikel lesen
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