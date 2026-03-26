Die Phase-1-Studie zu RLS-1496, die erste Humanstudie zu einem GPX4-Modulator (selektiver Glutathionperoxidase-4-Modulator), erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte darüber hinaus einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Bindung an das Zielmolekül und einer klinischen Verbesserung bei Psoriasis und atopischer Dermatitis

RLS-1496 ist ein neuartiger, krankheitsmodifizierender Wirkmechanismus, der auf pathologische seneszente Zellen abzielt, welche Entzündungen und chronische degenerative, altersbedingte Erkrankungen begünstigen

Eine zweite Studie zu RLS-1496 eine Phase-1b/2a-Studie zur Behandlung von aktinischer Keratose (präkanzerösen Hautveränderungen) wird derzeit in den Vereinigten Staaten durchgeführt und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden

Frederick Beddingfield, III, MD, PhD, FAAD, CEO von Rubedo, wird am Donnerstag, dem 26. März, um 1:05 pm MT in Denver auf dem Dermatology Innovation Forum (DIF) im Rahmen der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) eine Podiumsdiskussion zum Thema Seneszenz und Haut moderieren

Eine mündliche Präsentation der Daten wurde von der Society for Investigative Dermatology (SID) angenommen und findet vom 13. bis 16. Mai 2026 in Chicago statt

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), ein KI-gestütztes, in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und die schnelle Entwicklung selektiver Medikamente zur Zellverjüngung mit Fokus auf alternde Zellen konzentriert, hat heute vorläufige Ergebnisse einer an einem einzigen Zentrum durchgeführten, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie mit steigender Dosierung bei Patienten mit Plaque-Psoriasis, atopischer Dermatitis und Hautalterung (durch Lichteinwirkung gealterte Haut) bekannt gegeben. Die kürzlich abgeschlossene klinische Phase-1-Studie, die in der Europäischen Union durchgeführt wurde, wurde zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, klinischen Wirkungen, Plasma-Bioverfügbarkeit und Pharmakodynamik des topischen RLS-1496 konzipiert dem ersten jemals in Humanstudien untersuchten GPX4-Modulator (selektiver Glutathionperoxidase-4-Modulator) und dem ersten, der speziell auf die Zellverjüngung abzielt, ein Bereich, der in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als neuer therapeutischer Ansatz großes Interesse weckt. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und RLS-1496 zeigte zudem erste Anzeichen von Wirksamkeit.

Vorläufige Studienergebnisse

RLS-1496 wurde gut vertragen. Es traten während der 4-wöchigen Studie keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (Adverse Events, AE) auf und es gab keine Abbrüche aufgrund von unerwünschten Ereignissen oder Verträglichkeitsproblemen

Bei Patienten mit Psoriasis: Im Rahmen der Studie ließ sich ein klarer Dosis-Wirkungs-Zusammenhang feststellen (0,1 %, 0,5 und 1,0 %); alle Dosierungen wurden gut vertragen, sodass künftig nur noch die 1,0-%-Dosierung untersucht wird Es wurde eine dosisabhängige Zielbindung von RLS-1496 und GPX4 beobachtet Bei den mittleren und hohen Dosiskohorten wurde unter der Behandlung mit RLS-1496 eine allgemeine Verringerung der seneszenten Zellen beobachtet Bei einigen mit RLS-1496 behandelten Patienten kam es zu einer Verringerung der seneszenten Zellen, was mit einer Verringerung von Entzündungszytokinen wie IL-19 und S100A7 einherging; diese Verringerung wurde in der Vehikelgruppe nicht beobachtet Bei Probanden, die einen Monat lang mit RLS-1496 behandelt wurden, wurde histologisch eine durchschnittliche Verringerung der Epidermisdicke um 20 festgestellt Es wurde ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Zielbindung und der Verbesserung des klinischen Schweregrads der Psoriasis festgestellt

Bei Patienten mit atopischer Dermatitis: Bei den mit RLS-1496 behandelten Patienten mit atopischer Dermatitis wurden sogar noch höhere Werte der Zielbindung und eine deutliche klinische Verbesserung beobachtet Nach einem Monat Behandlung zeigten 25 der mit RLS-1496 behandelten Probanden eine Veränderung des Pruritus (bzw. Juckreizes) um >/= 4 Punkte auf der numerischen Bewertungsskala (Numeric Rating Scale, NRS); bei keinem der mit dem Placebo behandelten Probanden wurde eine Veränderung von 4 Punkten oder mehr auf der NRS festgestellt

Frühe Daten zur lichtbedingten Hautalterung zeigen: Bei nicht geschädigter, durch Lichteinwirkung gealterter Haut kommt es zu einer dosisabhängigen Zielbindung Histologie, Proteomik und räumliche Transkriptomik deuten auf eine Zunahme der Kollagen-Gen- und Proteinexpression im Laufe der Behandlung hin; insbesondere die räumliche Transkriptomik zeigt eine Wirkung in den dermalen Fibroblasten Räumliche Transkriptomik liefert Hinweise darauf, dass SASPs und Entzündungsbiomarker in Keratinozyten im Laufe der Behandlung abnehmen



"Wir freuen uns über die positiven Sicherheits- und Verträglichkeitsergebnisse der Studie. Die zusätzlichen vorläufigen Ergebnisse haben unsere Erwartungen sogar noch übertroffen, da sie bei verschiedenen Messgrößen darunter histologische, zelluläre, biomarkerbasierte und klinische Bewertungen bei Psoriasis, atopischer Dermatitis und durch Lichteinwirkung gealterter Haut sehr vielversprechende und klinisch bedeutsame Ergebnisse zeigen", so der CEO von Rubedo, Frederick Beddingfield, III, MD, PhD, FAAD. "Es ist ungewöhnlich, in einer dermatologischen Phase-1-Studie klinische Wirkungen festzustellen, da die Studiendauer kürzer und die Stichprobengröße geringer ist. Wir sind daher begeistert vom Potenzial dieser Behandlung angesichts der klinischen Veränderungen und der Veränderungen bei den Biomarkern, die wir bereits beobachteten konnten."

Dr. Beddingfield wird diese Ergebnisse während einer von ihm moderierten Podiumsdiskussion zum Thema Seneszenz und Haut auf dem Dermatology Innovation Forum (DIF) im Rahmen der Jahrestagung der American Academy of Dermatology am Donnerstag, dem 26. März, um 1:05 pm MT in Denver vorstellen. Weitere Ergebnisse dieser Studie werden im Rahmen einer mündlichen Präsentation auf der Tagung der Society for Investigative Dermatology (SID) vom 13. bis 16. Mai 2026 in Chicago vorgestellt.

Eine zweite Studie zu RLS-1496 eine Phase-1b/2a-Studie zur Behandlung von aktinischer Keratose (präkanzerösen Hautveränderungen) wird derzeit in den Vereinigten Staaten durchgeführt und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen. In beiden Studien wird bei allen Probanden neben der aufgrund ihrer Erkrankung betroffenen Haut auch die durch Lichteinwirkung gealterte Haut mit RLS-1496 behandelt. Rubedo erhofft sich von diesen Studien einen umfangreichen Datensatz zur Behandlung alternder Haut von etwa 70 Probanden.

Marco Quarta, PhD, Chief Scientific Officer und Gründer von Rubedo, sagte: "Es handelt sich hierbei um eine der ersten umfassend ausgewerteten Studien zu einem senotherapeutischen Wirkstoff, der auf alternde pathologische Zellen abzielt und gesunde Zellen regeneriert. Außerdem ist es die erste Studie am Menschen mit einem GPX4-Modulator. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass der Wirkstoff mechanistisch wie erwartet und sogar besser wirkt, als man es klinisch in einer vierwöchigen Studie erwarten würde. Wir freuen uns auf die baldigen umfassenden Studienergebnisse sowie auf die Ergebnisse der laufenden Studie zur aktinischen Keratose."

Über RLS-1496 and GPX4 Modulation

Der führende Wirkstoffkandidat von Rubedo, RLS-1496, der für die topische und orale Verabreichung entwickelt wird, ist ein potenzieller, krankheitsmodifizierender First-in-Class-GPX4-Modulator, der selektiv auf pathologische seneszente oder "gealterte" Zellen abzielt, die chronische degenerative Erkrankungen und mit biologischen Alterungsprozessen verbundene Zustände verursachen. Diese umfassen Immunologie und Entzündungen (Immunology and Inflammation, I&I), Dermatologie und Hautalterung, das metabolische Syndrom (Adipositas, Diabetes, Leberfibrose), Sarkopenie sowie neurodegenerative Erkrankungen.

In bestimmten pathologischen Zellen ist die Alterung mit einem Ungleichgewicht bei GPX4 assoziiert. Eine Modulation von GPX4 sensibilisiert die Zellen für Ferroptose, einer Form des programmierten Zelltods, die als Achillesferse seneszenter Zellen betrachtet wird. Durch die Modulation von GPX4 in für Ferroptose empfindlichen seneszenten "gealterten" Zellen könnte RLS-1496 dazu in der Lage sein, diese Zellen zu beseitigen, um Krankheiten zu bekämpfen und zugleich gesunde Zellen bei ihrer ordnungsgemäßen Funktion zu unterstützen sowie die Gewebehomöostase wiederherzustellen. Über seine gezielte senolytische Funktion hinaus, selektive Ferroptose in pathologischen seneszenten Zellen zu triggern, könnte RLS-1496 auch als restaurativer Modulator wirken, der einen lebenswichtigen "Redox-Reset" in gestressten Nachbarzellen induziert, sodass die Ursache chronischer Entzündungen wirksam beseitigt und gleichzeitig die gesunde Gewebehomöostase aktiv wiederhergestellt wird.

RLS-1496 nutzt die proprietäre, KI-gestützte Wirkstoffforschungsplattform ALEMBIC von Rubedo, die Ziele innerhalb pathologisch seneszenter Zellen identifiziert und selektive Medikamente zur Zellverjüngung für diese Ziele entwickelt.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das ein breites Portfolio innovativer, selektiver Medikamente zur Zellverjüngung entwickelt, die auf alternde, chronische altersbedingte Erkrankungen verursachende Zellen abzielen. Unsere proprietäre, KI-gestützte Drug-Discovery-Plattform ALEMBIC entwickelt neuartige First-in-Class-Wirkstoffe, die selektiv auf pathologische und seneszente Zellen abzielen, die eine Schlüsselrolle bei der Progression von pulmonalen, dermatologischen, onkologischen, neurodegenerativen, fibrotischen und anderen chronischen Erkrankungen spielen. Unser Hauptwirkstoffkandidat RLS-1496, ein potenzieller, krankheitsmodifizierender First-in-Class-GPX4-Modulator befindet sich derzeit in klinischen Phase-I-Studien. Das Führungsteam von Rubedo besteht aus Branchenführern und Pionieren aus den Bereichen Chemie, KI-Technologie, Langlebigkeitsforschung und Biowissenschaften, die Expertise in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung sowohl aus großen Pharmaunternehmen als auch aus führenden Biotechnologieunternehmen mitbringen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mountain View, Kalifornien, USA, und es unterhält Büros in Mailand, Italien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rubedolife.com.

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