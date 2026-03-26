Diese deutsche Loser-Aktie ist über lange Zeit einfach nur gefallen. Doch nach diesen guten Nachrichten geht es wieder nach oben. Startet jetzt ein phänomenales Comeback? In den letzten Jahren ist die Aktie von CTS Eventim an der Börse stark unter Druck geraten, doch am Donnerstag gibt es im nachbörslichen Handel positive Nachrichten für Aktionäre. Deutsche Loser-Aktie zündet den Turbo So wuchs der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr um fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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