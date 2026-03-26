EQS-News: Cando Solar
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WASHINGTON, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, ein Pionier auf dem Gebiet der leichtgewichtigen Solarenergietechnologie, hat auf der SATELLITE × GovMilSpace-Veranstaltung am 24. März in Washington, D.C., seine speziell entwickelte aufrollbare kristalline Silizium-Heteroübergangs-Solarflügellösung (HJT), das Cando Solar Cloth, vorgestellt. Die innovative Lösung wurde speziell für kommerzielle LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), 6G-Kommunikations- und Weltraum-Computing-Anwendungen entwickelt.
Cando Solar Cloth markiert einen entscheidenden Wechsel von "Flächeneffizienz" zu "Gewichtseffizienz", der den Energieüberfluss im Weltraum freisetzt und Energiegleichheit auf der Erde ermöglicht, so dass skalierbare, leichte Solarenergie Realität wird.
Da die weltweite kommerzielle Raumfahrtindustrie in eine Ära der Hochfrequenzstarts und des Aufbaus von Satellitenkonstellationen eintritt, haben sich Gewicht und Kosten als die wichtigsten Hindernisse für den Einsatz von Satelliten in großem Maßstab erwiesen. Herkömmliche starre Solaranlagen sind sperrig, schwer und teuer, was der wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Hochfrequenzstarts entgegensteht.
Cando Solar geht die Probleme der Branche mit einer rollbaren HJT-Solarflügellösung an, die mit fortschrittlichen Design- und flexiblen Konstruktionstechnologien entwickelt wurde:
"Unsere Präsentation auf der SATELLITE × GovMilSpace ist nicht nur ein Meilenstein in der Präsentation unserer Fähigkeiten im Bereich der Raumenergie, sondern auch ein entscheidender Schritt in der globalen Expansionsstrategie von Cando Solar. Wir werden auch in Zukunft die großflächige Anwendung von leichtgewichtigen Solartechnologien für die Weltraumkommunikation und die Rechenleistung in der Erdumlaufbahn vorantreiben, um effiziente, kostengünstige und saubere Energie für die Reise der Menschheit über die Erde hinaus zu ermöglichen", so Huang Qiang, Gründer von Cando Solar.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cando-solar.com.
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26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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