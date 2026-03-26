© Foto: dpa - Sebastian Gollnow/dpaDer Krieg mit Iran treibt die Spritpreise nach oben - und plötzlich stürmen Europas Käufer gebrauchte E-Autos. Diese Aktien könnten davon profitieren. Für viele Autofahrer wird die Zapfsäule gerade zum Schockmoment - und genau das könnte den europäischen Gebrauchtwagenmarkt jetzt kräftig durcheinanderwirbeln. Denn durch den Krieg im Iran und die Turbulenzen auf einer zentralen Ölroute steigen die Spritpreise spürbar. Für viele Verbraucher stellt sich damit plötzlich die Frage: Weiter teuer tanken oder endlich günstig laden? Während ein Liter Sprit in Deutschland teilweise mehr als 2,40 Euro kostet, liegt der Preis für eine Kilowattstunde Autostrom an der heimischen Wallbox bei nur 23 bis …Den vollständigen Artikel lesen
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