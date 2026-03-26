• 45 der Führungskräfte auf C-Level planen, innerhalb der nächsten 12 Monate eine juristische Person in den USA zu gründen; weitere 27 geben an, dass sie einen Markteintritt innerhalb von zwei bis drei Jahren in Betracht ziehen

• 65 nennen die Effizienz der Lieferkette oder der Fertigung als Haupttreiber für die Expansion in die USA

• 88 bezeichnen die Steuerberichterstattung auf Bundes- und Landesebene als den aufwändigsten Bereich der Compliance in den USA

Fast die Hälfte (45 %) der Führungskräfte auf C-Level weltweit plant, innerhalb der nächsten 12 Monate eine juristische Person in den Vereinigten Staaten zu gründen, was die anhaltende Nachfrage nach Zugang zum US-Markt unterstreicht. Diese Erkenntnis aus der neuesten Studie von CSC dem führenden Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance zeigt, dass die USA weiterhin Investitionen aus aller Welt anziehen, auch wenn Unternehmen mit einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld konfrontiert sind.

CSC befragte 300 Führungskräfte auf C-Level in großen Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, Großbritannien, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika, um die globale Stimmung hinsichtlich des Markteintritts in den USA zu untersuchen, einschließlich Expansionsplänen, strategischen Triebkräften und regulatorischen Herausforderungen.1 Der Bericht von CSC Navigating U.S. Market Entry: Insights, Risks, and Opportunities for Global Businesses enthält detaillierte Ergebnisse.

Die Untersuchung unterstreicht die starke Dynamik in Richtung einer Expansion in die USA. Neben den 45 %, die planen, innerhalb der nächsten 12 Monate eine Niederlassung zu gründen, geben weitere 27 an, dass sie einen Markteintritt in den nächsten zwei bis drei Jahren in Betracht ziehen.

Operative und strategische Vorteile sind die wichtigsten Triebkräfte für die Expansion. Fast zwei Drittel der Führungskräfte (65 %) nennen die Effizienz der Lieferkette oder der Fertigung als Hauptmotiv für die Etablierung einer Präsenz in den USA. Die strategische Positionierung einschließlich Partnerschaften sowie Fusions- und Übernahmemöglichkeiten wird von 56 der Befragten genannt, während 56 auch den Zugang zu den Kapitalmärkten als wichtigen Motivator hervorheben.

"Wir beobachten einen klaren Trend, dass multinationale Unternehmen aus Großbritannien, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum eine US-Niederlassung gründen, um die rund 340 Millionen Verbraucher oder Investoren in den USA zu erreichen", sagte Myrna Reijnders, Marktleiterin für Amerika bei CSC. "Es handelt sich um eine bedeutende Entwicklung, die sich über alle Branchen erstreckt vom Einzelhandel, Immobilien, Versicherungen, Gesundheitswesen und Biotechnologie bis hin zu Energie, KI und Technologie, einschließlich kritischer Infrastruktur wie Rechenzentren."

Trotz großer Begeisterung räumen die Unternehmen ein, dass der Eintritt in den US-Markt alles andere als einfach ist. Fast neun von zehn (88 %) Befragten betrachten die Steuerberichterstattung auf Bundes- und Landesebene als die belastendste Compliance-Anforderung, dicht gefolgt von Arbeits- und Beschäftigungsvorschriften (80 %)

Viele Unternehmen unterschätzen die Realitäten einer Geschäftstätigkeit in den USA. Die Hälfte (50 %) der Unternehmen mit einer gewissen Präsenz in den USA gibt an, von der Komplexität der steuerlichen und finanziellen Meldepflichten überrascht gewesen zu sein, sobald der Betrieb angelaufen war.

Infolgedessen sehen sie Outsourcing zunehmend als praktische Strategie für das Management von Compliance- und operativen Risiken an. Beachtliche 79 der Führungskräfte geben an, dass sie Compliance- oder Governance-Funktionen in den USA wahrscheinlich an einen spezialisierten Anbieter auslagern werden, wobei 62 dies als "sehr wahrscheinlich" bezeichnen.

"Unternehmen gehen davon aus, dass eine Geschäftstätigkeit in den USA bedeutet, dass man in einer einzigen Gerichtsbarkeit arbeitet. Doch Regeln und Anforderungen können auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene variieren", fügte Jenn Kenton, Chief Commercial Officer bei CSC, hinzu. "Genau darin liegt die Herausforderung. Um ein US-Geschäft erfolgreich aufzubauen und zu führen, muss man diese Unterschiede meistern. Genau hier unterstützt CSC Unternehmen seit über 125 Jahren. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Unternehmen so aufgestellt sind, dass sie in den USA und darüber hinaus operieren und die Compliance-Vorschriften einhalten können."

CSC unterstützt Unternehmen seit 1899 bei der Gründung, dem Betrieb und der Einhaltung von Compliance-Vorschriften in den Vereinigten Staaten. Heute bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Governance und Compliance in den USA an, darunter die Vertretung durch einen registrierten Bevollmächtigten in allen 50 Bundesstaaten, die Gründung und Verwaltung von Unternehmen, die Einreichung von Jahresberichten, die Verwaltung von Gewerbescheinen sowie die Überwachung der Compliance, um Organisationen dabei zu helfen, ihren guten Ruf zu wahren.

Um eine Kopie des CSC-Berichts Navigating U.S. Market Entry: Insights, Risks, and Opportunities for Global Businesses herunterzuladen, besuchen Sie cscglobal.com/service/campaigns/us-market-entry-report/

1 CSC hat in Zusammenarbeit mit PureProfile 300 Führungskräfte der obersten Ebene in großen Unternehmen mit Hauptsitz in Europa, Großbritannien, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südamerika befragt, um deren Strategien, Prioritäten und Herausforderungen bei der Expansion in die Vereinigten Staaten zu verstehen.

Über CSC

CSC ist der führende Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance und bietet Managern alternativer Fonds und Teilnehmern an den Kapitalmärkten branchenführende Expertise und eine unübertroffene globale Reichweite. CSC nutzt seine umfassende institutionelle Erfahrung und einen maßgeschneiderten Ansatz und bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Fondsverwaltung, Treuhand, Agentur und Compliance an, um eine Vielzahl von Transaktionen auf privaten und öffentlichen Märkten, komplexe Fondsstrategien und skalierbare Abläufe zu unterstützen.

Als vertrauenswürdiger Partner der Wahl für mehr als 75 der PEI 300 und 90 der Fortune 500 unterstützt CSC seine Kunden dabei, operative und transaktionsbezogene Komplexitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und verschiedenen Anlageklassen zu bewältigen. Mit umfassenden weltweiten Kompetenzen bieten unsere Expertenteams Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Seit 1899 in Privatbesitz und professionell geführt, verbinden wir globale Reichweite, lokale Expertise und innovative Lösungen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

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