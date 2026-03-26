DJ Tui stellt Vorstand neu auf

DOW JONES--Der Tui-Aufsichtsrat hat zum 1. Mai einen neuen Zuschnitt des Vorstands beschlossen. Wie der Reisekonzern mitteilte, sollen so Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter gehoben werden.

Marco Ciomperlik, seit 2016 im Konzern und bislang als Mitglied des Group Executive Committees Chief Transformation Officer und CEO Airline, werde künftig Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) des MDAX-Konzerns. Die neu geschaffene Rolle bündele das gesamte operative Geschäft der Reiseveranstalter und Märkte, der Airline, der konzerneigenen Hotels mit Marken wie Tui Blue, Robinson oder Tui Magic Life sowie des Bereichs Aktivitäten und Erlebnisse.

Die Joint Ventures im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft sowie der Bereich Konzernstrategie würden künftig direkt von CEO Sebastian Ebel verantwortet. Der Bereich Mergers & Acquisitions mit dem Tui Hotel Fonds wechsele in das Ressort von Finanzvorstand Mathias Kiep.

David Schelp, CEO Markets + Airline, und Peter Krueger, CEO Holiday Experiences und Chief Strategy Officer, verließen den Konzern zum 30. April. Beide legten ihre Vorstandsmandate somit einige Monate vor dem planmäßigen Auslaufen ihrer Bestellung nieder, so Tui weiter.

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March 26, 2026 14:26 ET (18:26 GMT)

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