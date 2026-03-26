EQS-News: Duck Creek Technologies, Inc.
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BOSTON, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung definiert, gab heute bekannt, dass seine Duck Creek Loss Control Lösung als 2026 Insurance Luminary Finalist von PropertyCasualty360 ausgezeichnet wurde, in Anerkennung der Innovation, der Führungsrolle und des messbaren Einflusses auf die Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Duck Creek Loss Control wurde von einem Gremium von Branchenexperten aus einem Pool von Nominierten ausgewählt, weil es Versicherern ermöglicht, ihre Risikomanagementpraktiken zu modernisieren, die Underwriting-Ergebnisse zu verbessern und die Sicherheit der Versicherungsnehmer durch datengestützte Erkenntnisse zu erhöhen.
Das jährliche Programm Insurance Luminaries ehrt Organisationen und Einzelpersonen, die bedeutende Fortschritte in der Sachversicherungsbranche erzielen. Die Finalisten werden auf der Grundlage von Führungsqualitäten, Innovation und bewertet, die nachweislich Auswirkungen auf die Branche haben . Duck Creek Loss Control ermöglicht es Versicherern, Inspektionsabläufe zu rationalisieren, Risikobewertungen zu standardisieren und Analysen zu nutzen, um Schäden proaktiv zu mindern. Mit mehr als 110 Installationen weltweit gewinnt die Lösung weiterhin an Zugkraft bei Spediteuren, die ihre alten Prozesse modernisieren und ihre Risikomanagementkapazitäten stärken wollen.
"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Duck Creek Loss Control von PropertyCasualty360 und der breiteren Risikomanagement-Gemeinschaft anerkannt wird", sagte Jeremy Fisher, Director of Product Management bei Duck Creek Technologies. "Diese Anerkennung ist ein Beweis für den Wert, den unsere Kunden tagtäglich realisieren, indem sie die Schadenskontrolle in eine strategischere, datengesteuerte Funktion umwandeln, die die Ergebnisse sowohl für Versicherer als auch für Versicherungsnehmer verbessert."
Weitere Informationen über Duck Creek Loss Control finden Sie unter www.duckcreek.com.
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26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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