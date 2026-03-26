© Foto: OpenAIÜber 11 Milliarden US-Dollar in sechs Tagen, 200 Milliarden mehr im Gespräch, 39 Billionen US-Dollar Schulden ingesamt: Wird der Iran-Krieg für die USA zum fiskalischen Point of no Return?Der Iran-Krieg hat die USA innerhalb von nur sechs Tagen elf Milliarden US-Dollar gekostet. Weitere 200 Milliarden Dollar stehen zusätzlich im Raum. Und über allem tickt eine Zahl, die selbst hartgesottene Wall-Street-Profis inzwischen nervös macht: Die USA sind derzeit mit der unfassbaren Summe von 39.036.943.250.930 US-Dollar verschuldet (Stand 26.03.2026, 10:02 MEZ), das sind mehr als 39 Billionen bzw. mehr als 39.000 Milliarde US-Dollar. Das zeigen Daten von US Debt Clock.org. Laut Statista betrug die …Den vollständigen Artikel lesen
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