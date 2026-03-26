BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 bricht ein - Öl, Inflation & Tech belasten Märkte (26.03.2026)

Börse heute: Wall Street rutscht deutlich ab ??

Die Börse heute zeigt eine klare Schwächephase: Der Abverkauf an der Wall Street beschleunigt sich spürbar. Besonders der Technologiesektor steht unter Druck, während geopolitische Risiken und steigende Inflationserwartungen die Börse aktuell zusätzlich belasten.

Der Nasdaq 100 verliert bereits mehr als 2 - während auch die S&P 500 Futures neue Tagestiefs markieren. Die Stimmung bleibt klar defensiv.

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