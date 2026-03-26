Das Altersvorsorgedepot steht in den Startlöchern und schon jetzt ist klar: Diese ETFs sind vermutlich die beste Wahl für Anleger. Nicht mit dabei ist der beliebte MSCI World ETF. Das Altersvorsorgedepot steht in den Startlöchern und neben der Förderung von 540 Euro pro Jahr (plus weitere Steuervorteile), haben Anleger die Möglichkeit, steuerstundend in ETFs zu investieren. Doch wer langfristig Geld anlegt, der braucht die richtigen Produkte. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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