© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der Weg zu einer diplomatischen Lösung des Krieges gestaltet sich als schwierig. Das liegt auch daran, dass die Islamische Republik daran viel Geld verdient. Gewaltiges strategisches Eigentor Alles deutet darauf hin, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Nethanyahu und US-Präsident Donald Trump das größte strategische Eigentor seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine geschossen haben. Zwar führen die anhaltenden Luftangriffe der israelisch-US-amerikanischen Koalition zu schweren Kriegsschäden im Iran, doch die dortige Staatsführung hält mit der Sperrung der Straße von Hormus und Drohnenangriffen auf Öl- und Gasanlagen in der Golfregion die gesamte Weltwirtschaft in Geiselhaft. …Den vollständigen Artikel lesen
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