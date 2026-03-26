Angesichts steigender Kundenerwartungen an vernetzte, relevante und reibungslose Interaktionen werden Journey-Analyse und -Orchestrierung zu einem wichtigen Element für die Bereitstellung konsistenter, personalisierter Erfahrungen, mit denen sich Unternehmen die Treue ihrer Kunden verdienen. CSG (NASDAQ: CSGS) hilft Unternehmen dabei, diese Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass CSG im 2026 Gartner Magic Quadrant für Customer-Journey-Analyse und -Orchestrierung zum Leader ernannt wurde. Bei der Bewertung wurden die allgemeine Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zur Ausführung des Unternehmens untersucht.

"Es reicht nicht, den Kunden zu verstehen Unternehmen müssen dieses Wissen in Echtzeit einsetzen und den Nutzen jeder Kundeninteraktion unter Beweis stellen", sagte Katie Costanzo, Präsidentin, Kundenerfahrung, CSG. "Dies erfordert ein einheitliches System, das Echtzeitdaten in klare Entscheidungen, messbare Ergebnisse und Erfahrungen umwandelt, auf die Kunden vertrauen können. Ich bin unglaublich stolz, dass CSG im ersten Gartner Magic Quadrant für Journey-Analyse und -Orchestrierung zum Leader ernannt wurde. Unsere Xponent-Plattform wandelt Echtzeitdaten in Maßnahmen um, mit denen Marken in den entscheidenden Momenten Vertrauen bei den Kunden aufbauen können."

CSG Xponent soll die Kluft zwischen Kundenerwartungen und geschäftlicher Durchführung schließen und ermöglicht es Marken, in geschäftskritischen Momenten klar zu handeln. Die Plattform integriert Echtzeitdaten, um eine genaue Personalisierung zu fördern, damit Marken Störungen der Kundenerfahrung im Moment ihres Auftretens erkennen und beheben können. Daraus ergibt sich eine klarere, gradlinigere Erfahrung für Marken und ihre Kunden und ein starkes Endergebnis. Beispielsweise konnte eine US-amerikanische Bank durch den Einsatz von CSG Xponent eingehende Anrufe um 12 senken, die Beantwortung von SMS verdreifachen, Betrugsfälle um 25 verringern und finanzielle Auswirkungen in Höhe von 30 Millionen USD verzeichnen.

Ein Gartner Magic Quadrant ist der Höhepunkt der Forschung in einem spezifischen Markt, der Ihnen einen breiten Einblick in die relativen Positionen der Wettbewerber des Marktes gibt.

Weitere Informationen zu CSG Xponent und Zugriff auf den 2026 Gartner Magic Quadrant für Customer-Journey-Analyse und -Orchestrierung finden Sie auf https://www.csgi.com/resources/2026-gartner-magic-quadrant-for-customer-journey-analytics-and-orchestration.

Gartner, Magic Quadrant für Customer-Journey-Analyse und -Orchestrierung Christopher Sladdin und Daniel O'Sullivan, 24. März 2026

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Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

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