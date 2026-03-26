Die US-Börsen haben sich am Donnerstag schwach präsentiert. Grund dafür war die weiterhin angespannte und schwer einschätzbare Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt im Iran, die viele Anleger zu einer zurückhaltenden Haltung veranlasste. Doch nach den offiziellen Handelszeiten meldete sich US-Präsident Trump zu Wort und sorgte für einen positiven Impuls.Der Leitindex Dow Jones ging mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 45.960 Punkten aus dem offiziellen Handel. Noch übler erwischte es den marktbreiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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