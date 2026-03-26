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Dow Jones News
26.03.2026 21:57 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 22.665 Punkte - CTS nach Zahlen sehr fest

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 22.665 Punkte - CTS nach Zahlen sehr fest

DOW JONES--Die BASF-Aktie hat sich nachbörslich am Donnerstag wenig verändert gezeigt, nachdem am Abend bekennt geworden war, dass sich der Chemieriese von einem Teil seiner Beteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy trennen will. Für CTS Eventim ging es auf Tradegate um rund 9 Prozent nach oben. Der Ticketvermarkter wuchs im vergangenen Jahr weiter profitabel und setzte erstmals mehr als 3 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro.

Tui zeigten sich kaum veröndert nach der Mitteilung, den Vorstand neu zuzuschneiden, um Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter zu heben. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21.23 Uhr  17.30 Uhr 
 
22.665    22.613    +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)

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