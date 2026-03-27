Cathie Wood hat kürzlich bei dieser unbekannten Aktie Zukäufe vorgenommen. Für Anleger kann sich ein genauerer Blick auf die Papiere lohnen, denn Analysten sehen bei den Titeln satte 155 Prozent an Kurspotenzial. Star-Investorin Cathie Wood hat in der vergangenen Woche unter anderem bei der Aktie von Arcturus Therapeutics zugeschlagen. Während der kleine Biotechnologiewert Anlegern kaum etwas sagen dürfte, könnte der Titel dennoch einen Blick wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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