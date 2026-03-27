© Foto: DALL-EWährend viele Energieaktien schwanken, zündet ein vergleichsweise unbekannter Player den Turbo. Neue Höchststände, starke Zahlen - und noch immer gilt die Aktie als unterbewertet.Die Aktie von Matador Resources sorgt derzeit für Aufsehen an den Märkten. Mit einem Anstieg auf über 62 US-Dollar hat das Unternehmen ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht - ein klares Signal für das wachsende Vertrauen der Investoren. Die Dynamik ist bemerkenswert: Seit Jahresbeginn legte die Aktie um rund 45 Prozent zu, auf Jahressicht steht ein Plus von über 20 Prozent. Und trotz dieser starken Entwicklung sehen Analysten weiterhin Potenzial. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 wirkt die Bewertung im …Den vollständigen Artikel lesen
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