DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. März (vorläufige Fassung)

=== 00:10 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event "Conversation with Governor Michael S. Barr" *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz 14:30 BE/Treffen der Eurogruppe, *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 55,5 zuvor: 56,6 *** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Universität Zürich *** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives Event - Treffen der Eurogruppe - GB/Sitzung des Ausschusses für Finanzpolitik mit Bank of England Gouverneur, Bailey ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. März

=== 00:10 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event "Conversation with Governor Michael S. Barr" *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz 14:30 BE/Treffen der Eurogruppe, *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 55,5 zuvor: 56,6 *** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Universität Zürich *** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives Event - Treffen der Eurogruppe - GB/Sitzung des Ausschusses für Finanzpolitik mit Bank of England Gouverneur, Bailey ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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