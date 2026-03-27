Steigende Ölpreise bringen die Fracking-Industrie in den USA wieder in Schwung. Mit jedem Dollar nach oben wird es attraktiver, die Förderung auszuweiten. Genau hier kommt ein oft unterschätzter Schlüsselrohstoff ins Spiel.Ein spezialisierter Zulieferer hat sich gezielt in diesem Markt positioniert und setzt auf besonders hochwertigen Sand, der für höhere Fördererträge sorgt. Die Kapazitäten liegen bei rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr, die Reserven reichen noch über Jahrzehnte. Studien zeigen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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