Donald Trump hat die Frist im Streit um die Straße von Hormus erneut nach hinten verschoben. Angriffe auf iranische Energieanlagen sollen nun bis zum 6. April, 20 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste, ausbleiben. Das teilte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social mit. Damit würde das Ultimatum erst am kommenden Samstag deutscher Zeit auslaufen.Laut Trump habe Teheran zunächst um eine Verlängerung um sieben Tage gebeten. In einem Interview mit Fox News erklärte er: "Und ich sagte: Ich gebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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