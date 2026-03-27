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AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Swiss Medical Network Holding SA veröffentlicht die Jahresergebnisse. Im Jahr 2025 trieb das Unternehmen den Ausbau ihres Modells der integrierten Versorgung voran



27.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Pressemitteilung Freiburg, 27. März 2026 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Swiss Medical Network Holding SA veröffentlicht die Jahresergebnisse. Im Jahr 2025 trieb das Unternehmen den Ausbau ihres Modells der integrierten Versorgung voran Swiss Medical Network Holding SA (SMN) schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 988.5 Mio. ab, was einem Anstieg von 21.7% gegenüber 2024 entspricht. Der Nettoumsatz (ohne ärztliche Honorare) belief sich auf CHF 835.1 Mio., was einem Anstieg von 21.9% entspricht. Das organische Wachstum betrug 2%. Das EBITDAR belief sich auf CHF 133.0 Mio. und stieg somit um 16.8% gegenüber dem Vorjahr an. Das EBITDA erreichte CHF 45.6 Mio., was ein Wachstum von 17.0% widerspiegelt. Die EBITDAR-Marge lag bei 15.9% (2024: 16.6%) - ein vorübergehender Verwässerungseffekt als Folge von Akquisitionen, insbesondere des Spitals Zofingen und von Centromedico. Akquisitionsbereinigt verbesserte sich die EBITDAR-Marge auf 17.2% (2024: 16.6%); in der Division Spitäler 19.7% (2024: 19.0%). Die Profitabilitätskennzahl ist ein Durchschnittswert über alle Institutionen hinweg, wobei die Margen von 0% bei kürzlich erworbenen Einrichtungen bis zu 32% bei den etabliertesten Spitälern reichen, was das erhebliche Aufwärtspotenzial als Folge der Integration in das Netzwerk verdeutlicht. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf CHF 75.5 Mio., während der Free Cashflow CHF 130.6 Mio. erreichte. Dies ermöglichte eine signifikante Reduktion der Verschuldung und eine Erhöhung der finanziellen Flexibilität. Die Nettoverschuldung wurde um CHF 112.5 Mio. reduziert. Swiss Medical Network erzielte im Jahr 2025 deutliche operative Verbesserungen; ihre Profitabilität erwies sich trotz Gegenwind im Laufe des Jahres als belastbar. Herausforderungen in der Berichtsperiode waren: erhöhte einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Integration des Spitals Zofingen (insbesondere im Zusammenhang mit Übergangs-Service-Level-Vereinbarungen mit dem ehemaligen Eigentümer Kantonsspital Aarau) und von Centromedico; Kosten im Zusammenhang mit der Verlagerung der stationären Dienste von Montbrillant nach St-Imier und Neuenburg; die Einführung des elektronischen Patientendossiers; weitere Investitionen in den Ausbau des integrierten Versorgungsmodells; sowie anhaltend hohe Stromkosten aufgrund der Absicherungsstrategie (Hedging), die zum Jahresende auslief. Dazu kommen eine Reihe von Kostenoptimierungsmassnahmen, deren positive Effekte ab 2026 erwartet werden (einschliesslich Restrukturierungsmassnahmen sowie neuer IT- und Facility-Management-Verträge). Ein durch Integration und Netzwerkausbau geprägtes Jahr

2025 war für Swiss Medical Network ein Jahr der Meilensteine, das durch die erfolgreiche Integration des Spitals Zofingen und von Centromedico mit seinen 10 medizinischen Zentren im Tessin geprägt war. Diese Akquisitionen ermöglichten es der Gruppe, ihre Position als zweitgrösstes privates Spitalnetzwerk der Schweiz zu stärken, ihr integriertes Versorgungsmodell um zwei neue Regionen (Rete Sant'Anna im Tessin und Aare-Netz in der Region Aargau) zu erweitern und rund 1'000 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen zu heissen. «2025 gelang uns ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung des integrierten Versorgungsmodells. Mit der Expansion in neue Regionen und der Stärkung unseres ambulanten Netzwerks bauen wir ein skalierbares und nachhaltiges Gesundheitsmodell für die Schweiz auf. Die Zahl der bei VIVA versicherten Personen hat sich auf über 7'000 verdoppelt und ist auf dem besten Weg, sich bis 2027 erneut zu verdoppeln und die kritische Grösse zu erreichen», sagt Fabrice Zumbrunnen, Delegierter des Verwaltungsrats der Swiss Medical Network Holding SA. Division Spitäler: starke Performance und internationale Anerkennung

Die Division Spitäler erzielte eine solide operative Leistung mit einem Bruttoumsatz von CHF 772.7 Mio. und einem Nettoumsatz (ohne medizinische Honorare) von CHF 639.1 Mio. Dies entspricht einem vollständig organisch erzielten Anstieg von 3.2%. Das EBITDAR belief sich auf CHF 126.0 Mio., was einer starken Marge von 19.7% entspricht. Ein Höhepunkt des Jahres 2025 war der Beitritt von sieben Institutionen zum Mayo Clinic Care Network - als erstes Gesundheitsunternehmen in Europa. Diese Partnerschaft ermöglicht den Zugang zu führender internationaler Expertise und stärkt die medizinische Qualität von Swiss Medical Network weiter. Division ambulante Versorgung: tragende Säule des integrierten Versorgungsmodells

Im Bereich der ambulanten Versorgung konnte der bedeutende Ausbau fortgesetzt werden - die Division spielt eine zentrale Rolle in der integrierten Versorgungsstrategie. Im Jahr 2025 stieg der Bruttoumsatz um 80.7% auf CHF 118.5 Mio. Der Nettoumsatz stieg um 84% (einschliesslich eines organischen Wachstums von 4%) auf CHF 103.6 Mio. Das EBITDAR belief sich auf CHF 6.8 Mio., was einer Marge von 6.6% entspricht - eine deutliche Verbesserung gegenüber -5.3% im Jahr 2024 und somit ein erstes Anzeichen für eine Bestätigung der Trendwende. Die Profitabilität liegt zwar weiterhin unter dem Durchschnitt der Gruppe, ist aber auf bewusste Investitionen in den Auf- und Ausbau des Modells der integrierten Versorgungsregionen und zur Vorbereitung auf den Übergang zu einer einheitlichen Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen (EFAS) zurückzuführen. Swiss Medical Network ist für diese Entwicklung gut positioniert. Ausblick 2026: positiver Start dank organischem Wachstum und steigender Profitabilität

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 belief sich der konsolidierte Bruttoumsatz von Swiss Medical Network auf CHF 180.6 Mio., was einem Anstieg von 3.3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, der vollständig auf organisches Wachstum zurückzuführen ist. Der Nettoumsatz (ohne medizinische Honorare) belief sich auf CHF 138.5 Mio. Diese Performance spiegelt die positive Dynamik der Aktivitäten der Gruppe wider und bestätigt die Resilienz ihres Geschäftsmodells. Swiss Medical Network erwartet eine Fortsetzung der positiven Entwicklung im Jahr 2026. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Profitabilität der kürzlich akquirierten Organisationen sowie auf dem weiteren Ausbau des Modells der integrierten Versorgung. Auf Basis der aktuellen Einschätzungen erwartet die Gruppe keine wesentlichen Auswirkungen durch das neu eingeführte Schweizer Tarifsystem TARDOC. Angestrebt wird ein organisches Wachstum von 2 bis 3%. Für 2026 wird eine EBITDAR-Marge von über 20.5% erwartet, mit einer weiteren Verbesserung auf rund 23% mittelfristig. Für das Jahr 2026 rechnet Swiss Medical Network mit einem EBITDA zwischen CHF 75 und CHF 85 Mio. und einer Rückkehr zu einem positiven Reingewinn. Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15 Über Swiss Medical Network

Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden privaten Klinik- und Spitalgruppen der Schweiz. Mit einem schweizweiten Netzwerk aus 19 Kliniken, Spitälern und über 80 ambulanten Zentren deckt die Gruppe ein umfassendes medizinisches Spektrum ab und bietet Patienten und Patientinnen Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in 16 Kantonen. Swiss Medical Network ist ein Pionier der integrierten Versorgung. Mit dem VIVA-Gesundheitsplan und regionalen Versorgungsnetzen fördert die Gruppe eine koordinierte und patientenzentrierte Behandlung und setzt damit neue Standards in der Schweizer Gesundheitsversorgung. Die Swiss Medical Network Holding ist mehrheitlich im Besitz der AEVIS VICTORIA SA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.www.swissmedical.net. Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



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