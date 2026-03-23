AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA - Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA konnte im Jahr 2025 wachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber war die starke Nachfrage. Zudem wurde die operative Performance verbessert.



23.03.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Freiburg, 23. März 2026 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA konnte im Jahr 2025 wachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber war die starke Nachfrage. Zudem wurde die operative Performance verbessert. Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA verzeichnete ein dynamisches Jahr 2025. Die Premium-Positionierung und der Fokus auf kontinuierliche operative Verbesserungen wirkten nachfragefördernd. Im Jahr 2025 erzielte die MRH Switzerland AG einen Gesamtumsatz von CHF 195.4 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 3.7% gegenüber dem Vorjahr. Zum höheren Umsatz beigetragen hat nicht nur die nochmals stärkere Auslastung (Anstieg von 54.1% auf 56.7%), sondern auch die Verbesserung des Umsatzes pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) - konkret CHF 330 (2024: CHF 314). Der durchschnittliche Zimmerpreis (ARR) blieb stabil bei CHF 581. MRH erwirtschaftete ein solides EBITDAR von CHF 46.0 Mio., was einem Anstieg von 5.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDAR-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 23.6%. Der Bereich versteht es, eine hohe operative Effizienz bei ausgezeichneten Servicestandards aufrechtzuerhalten. Das EBITDA blieb mit CHF 13.3 Mio. stabil, was auf anhaltende Investitionen und eine Normalisierung der Kostenbasis im gesamten Portfolio zurückzuführen ist. Mehrere Flaggschiff-Häuser trugen zu dieser Entwicklung bei, insbesondere der Schweizerhof Zermatt, La Réserve Eden au Lac Zürich und das Bellevue Palace Bern. Sie alle verzeichneten ein starkes Wachstum und verbesserten gleichzeitig ihre Rentabilität deutlich. Die Massnahmen zur Optimierung von unterdurchschnittlich performenden Hotels wurden fortgesetzt. Operative Verbesserungen wurden bereits in mehreren Hotels erzielt; einige weisen noch Turnaround-Potenzial auf. Die Ergebnisse des Jahres 2025 bestätigen die Resilienz des Bereichs Hospitality von AEVIS VICTORIA und die strategische Ausrichtung auf Premium-Standorte, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Die AEVIS-Hotels werden von Michel Reybier Hospitality geführt. Zwischen AEVIS und dem Hotelmanagement besteht eine starke Partnerschaft, die auf gemeinsamen Exzellenzstandards beruht, zur nachhaltigen Performance beiträgt und die Positionierung des Portfolios mit Häusern in der Schweiz und in London stärkt. Die ersten Geschäftsindikatoren für 2026 bestätigen die Fortsetzung des positiven Trends des Jahres 2025: Der Umsatz wuchs um 3.4% per Ende Februar auf vergleichbarer Basis. Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch , + 41 79 705 88 15 Über MRH Switzerland AG

MRH Switzerland AG ist eine Hotelkette, die unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland betreibt. Die Hotels befinden sich in erstklassigen Destinationen wie Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. MRH Switzerland AG bewirtschaftet ein Portfolio von 1'180 Zimmern, die jährlich 367'819 Übernachtungen generieren. Die Gruppe beschäftigt 1'153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MRH Switzerland AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA.

www.michelreybierhospitality.com. Über Michel Reybier Hospitality

Seit mehr als 20 Jahren pflegt Michel Reybier eine einzigartige, sehr zeitgemässe Vision von Luxus und Gastfreundschaft. Jedes Haus der Michel Reybier Hospitality trägt die Werte, die ihm am Herzen liegen: Exzellenz, Authentizität und Einfachheit. In einem Hotel, einer Villa oder einer Privatwohnung, in den Bergen oder am Meer, auf dem Land, im Herzen der Weinberge oder in der Stadt... Der einzige Anspruch, aussergewöhnliche Orte, welche Emotionen auslösen. Der Anspruch, eine raffinierte Lebenskunst zu teilen, die vor allem dem Wohlbefinden und dem Vergnügen der Gäste gewidmet ist. Dieser ganzheitliche Ansatz beruht auf unvergesslichen Erlebnissen, bei denen Sport, Ernährung, Wellness und Leidenschaft eine Einheit bilden. Diese Idee wird durch das medizinische Fachwissen von Nescens unterstützt, dessen ultimatives Ziel es ist, besser, gesünder und so lange wie möglich zu leben. Das Versprechen, jedem Moment einen Sinn zu verleihen.

www.michelreybierhospitality.com. Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.



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