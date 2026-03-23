AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung
Freiburg, 23. März 2026
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA konnte im Jahr 2025 wachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber war die starke Nachfrage. Zudem wurde die operative Performance verbessert.
Der Bereich Hospitality von AEVIS VICTORIA verzeichnete ein dynamisches Jahr 2025. Die Premium-Positionierung und der Fokus auf kontinuierliche operative Verbesserungen wirkten nachfragefördernd.
Im Jahr 2025 erzielte die MRH Switzerland AG einen Gesamtumsatz von CHF 195.4 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 3.7% gegenüber dem Vorjahr. Zum höheren Umsatz beigetragen hat nicht nur die nochmals stärkere Auslastung (Anstieg von 54.1% auf 56.7%), sondern auch die Verbesserung des Umsatzes pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) - konkret CHF 330 (2024: CHF 314). Der durchschnittliche Zimmerpreis (ARR) blieb stabil bei CHF 581.
MRH erwirtschaftete ein solides EBITDAR von CHF 46.0 Mio., was einem Anstieg von 5.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDAR-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 23.6%. Der Bereich versteht es, eine hohe operative Effizienz bei ausgezeichneten Servicestandards aufrechtzuerhalten. Das EBITDA blieb mit CHF 13.3 Mio. stabil, was auf anhaltende Investitionen und eine Normalisierung der Kostenbasis im gesamten Portfolio zurückzuführen ist. Mehrere Flaggschiff-Häuser trugen zu dieser Entwicklung bei, insbesondere der Schweizerhof Zermatt, La Réserve Eden au Lac Zürich und das Bellevue Palace Bern. Sie alle verzeichneten ein starkes Wachstum und verbesserten gleichzeitig ihre Rentabilität deutlich. Die Massnahmen zur Optimierung von unterdurchschnittlich performenden Hotels wurden fortgesetzt. Operative Verbesserungen wurden bereits in mehreren Hotels erzielt; einige weisen noch Turnaround-Potenzial auf.
Die Ergebnisse des Jahres 2025 bestätigen die Resilienz des Bereichs Hospitality von AEVIS VICTORIA und die strategische Ausrichtung auf Premium-Standorte, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Die AEVIS-Hotels werden von Michel Reybier Hospitality geführt. Zwischen AEVIS und dem Hotelmanagement besteht eine starke Partnerschaft, die auf gemeinsamen Exzellenzstandards beruht, zur nachhaltigen Performance beiträgt und die Positionierung des Portfolios mit Häusern in der Schweiz und in London stärkt.
Die ersten Geschäftsindikatoren für 2026 bestätigen die Fortsetzung des positiven Trends des Jahres 2025: Der Umsatz wuchs um 3.4% per Ende Februar auf vergleichbarer Basis.
Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
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