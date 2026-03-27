DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERBRENNER-AUS - Führende Unionspolitiker wollen die von der EU geplanten Einschränkungen für Autos mit Verbrennungsmotoren weiter lockern. Sowohl in der Bundesregierung als auch im EU-Parlament gibt es Bestrebungen, das sogenannte Verbrenner-Aus noch weiter aufzuweichen, wie das Handelsblatt aus Regierungs- und Parlamentskreisen erfuhr. Sowohl in Brüssel als auch in Berlin setzen sich CDU und CSU dafür ein, die europäischen Gesetze so zu verändern, dass auch in Zukunft Autos mit Verbrennungsmotor in Europa zugelassen werden dürfen - und zwar in einer noch größeren Menge als ohnehin schon geplant. (Handelsblatt)

RESERVE-KRAFTWERKE - Seit Jahren wartet die Energiebranche auf staatliche Ausschreibungen für den Bau von Back-up-Kraftwerken - bislang allerdings vergeblich. Auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kann die ersehnte Kraftwerksstrategie bislang nicht liefern. Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), bringt den Frust der Branche auf den Punkt: "Wir brauchen Entscheidungen, und zwar zügig. In der Politik scheinen noch nicht alle begriffen zu haben, dass es mittlerweile nicht mehr fünf vor zwölf ist, sondern zwölf", sagte Andreae dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

GLASFASER - 61 Prozent der Haushalte ohne Glasfaservertrag haben aktuell kein Interesse an dieser Form der Internetversorgung. Das geht aus einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Als Grund nennen drei Viertel (74 Prozent) der Befragten, ihre bestehende Internetleistung reiche aus. Zudem nennen 28 Prozent die Kosten eines Glasfaservertrags als Grund, 27 Prozent die Kosten für den Anschluss. Zusätzlich gibt ein Fünftel (20 Prozent) an, sich mit dem Thema Glasfaser nicht ausreichend auszukennen. 29 Prozent der befragten Haushalte haben bereits einen Glasfaservertrag. Von diesen berichteten mehr als ein Viertel (27 Prozent) von Problemen, darunter Verzögerungen beim Ausbau, von Problemen bei der Freischaltung des Anschlusses oder beim Ausbau, etwa durch Bauschäden. (Funke Mediengruppe)

EU-SICHERHEITSSTRATEGIE - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will bis Ende Juni eine neue "Sicherheitsstrategie" für die Europäische Union ausarbeiten. Dafür erwägt ihre Behörde nach Handelsblatt-Informationen auch die Schaffung eines europäischen Geheimdienstes. "Angesichts des derzeitigen komplexen geopolitischen und geoökonomischen Umfelds ist es für die Kommission wichtig, die Widerstandsfähigkeit der Europäischen Union gegen Sicherheitsbedrohungen zu stärken", erklärte Piotr Serafin, EU-Kommissar für Haushalt, Betrugsbekämpfung und öffentliche Verwaltung, in einer Antwort auf eine Anfrage des Europaabgeordneten Fabio De Masi (BSW), die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

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March 27, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)

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