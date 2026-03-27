Nachdem der Kurs der Renk-Aktie gestern deutlich unter Druck geraten ist und um -8,5% gefallen war, rückt die Aktie wieder verstärkt in den Fokus. Damit stellt sich nun die Frage, ob es sich um eine gesunde Korrektur innerhalb des Trends handelt oder weitere Rücksetzer drohen. Erste Schwächesignale im Chart sorgen für Unsicherheit. Wie es für den Preis der Renk-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Renk-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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