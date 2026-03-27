The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2026
ISIN Name
US6525268644 NEWTEKONE PFC SER.BDL25
XS1050842423 GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN
US958254AF13 WESTERN MID.OPERA. 2026
XS1388661735 DEUTSCHE POST MTN.16/26
US95040QAC87 WELLTOWER INC. 16/26
XS2249858940 SELECTA GRP 20/26 REGS
US500769JX36 KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
US462222AD25 IONIS PHARM. 22/26 ZO CV
DE000DJ9AHZ8 DZ BANK IS.A2563 VAR
US548661EP88 LOWE'S COMP. 23/26
CA135087P816 CANADA 23/26
BE6327660591 SAGERPAR 21/26 ZO CV
DE000A3MQZM5 PCC SE ITV.22/26
US487836BP25 KELLANOVA 16/26
US090040AB26 BILIBILI 19/26 CV
US219868CG98 CORP.ANDINA 23/26
US31428XBF24 FEDEX CORP. 2026
US437076BM30 HOME DEPOT 16/26
US891906AC37 TOTAL SYSTEM SERV. 2026
DE000LB2ZTY6 LBBW TILG-ANL 22/26
CA748148PZ01 QUEBEC PROV. 2026 01.04
US456837AX12 ING GROEP 21/27 FLR
US456837AV55 ING GROEP 21/27 FLR
US29364DAU46 ENTERGY ARKANSAS 2026
XS2269194499 POWERCH.R.G. 21/UND. FLR
IT0005437147 ITALIEN 21/26
USC4R803AH92 HUDBAY MINE. 21/26 REGS
US46625HQW33 JPMORGAN CHASE 2026
US42824CBK45 HEW.PACK.E. 20/26
XS2148372696 NESTLE F.I. 20/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2026
ISIN Name
US6525268644 NEWTEKONE PFC SER.BDL25
XS1050842423 GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN
US958254AF13 WESTERN MID.OPERA. 2026
XS1388661735 DEUTSCHE POST MTN.16/26
US95040QAC87 WELLTOWER INC. 16/26
XS2249858940 SELECTA GRP 20/26 REGS
US500769JX36 KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
US462222AD25 IONIS PHARM. 22/26 ZO CV
DE000DJ9AHZ8 DZ BANK IS.A2563 VAR
US548661EP88 LOWE'S COMP. 23/26
CA135087P816 CANADA 23/26
BE6327660591 SAGERPAR 21/26 ZO CV
DE000A3MQZM5 PCC SE ITV.22/26
US487836BP25 KELLANOVA 16/26
US090040AB26 BILIBILI 19/26 CV
US219868CG98 CORP.ANDINA 23/26
US31428XBF24 FEDEX CORP. 2026
US437076BM30 HOME DEPOT 16/26
US891906AC37 TOTAL SYSTEM SERV. 2026
DE000LB2ZTY6 LBBW TILG-ANL 22/26
CA748148PZ01 QUEBEC PROV. 2026 01.04
US456837AX12 ING GROEP 21/27 FLR
US456837AV55 ING GROEP 21/27 FLR
US29364DAU46 ENTERGY ARKANSAS 2026
XS2269194499 POWERCH.R.G. 21/UND. FLR
IT0005437147 ITALIEN 21/26
USC4R803AH92 HUDBAY MINE. 21/26 REGS
US46625HQW33 JPMORGAN CHASE 2026
US42824CBK45 HEW.PACK.E. 20/26
XS2148372696 NESTLE F.I. 20/26 MTN
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