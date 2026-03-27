DJ MÄRKTE ASIEN/Erholt von Anfangsverlusten - Trump verlängert Ultimatum

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Doch erholen sich die Indizes deutlich von anfänglichen Verlusten, als die schwachen US-Vorgaben belastet hatten. Auslöser für diese Entwicklung sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat die Angriffe auf den Energiesektor Irans für 10 Tage ausgesetzt, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. Trumps bisherige Frist wäre am Freitag abgelaufen. Gleichwohl herrscht weiter Skepsis, ob es tatsächlich eine Einigung zwischen den USA und dem Iran geben wird, denn beide Seiten bleiben bislang bei ihren Maximalforderungen. Die Unsicherheit bleibt damit hoch, heißt es.

Der Kospi in Seoul verliert aktuell 0,4 Prozent, nachdem er zu Handelsbeginn noch knapp 3 Prozent im Minus gelegen hatte. Auch der Nikkei-225 in Tokio erholt sich von anfänglichen Abgaben und liegt nur noch 0,1 Prozent im Minus. An den chinesischen Märkten geht es für den Shanghai-Composite um 1,3 Prozent nach unten und der Hang-Seng-Index verliert 2,2 Prozent.

Die Ölpreise kommen leicht zurück. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent reduziert sich um 0,4 Prozent auf 107,61 Dollar. Der Markt steht den Bemühungen der USA, ein Ende des Konflikts mit dem Iran auszuhandeln, weiterhin skeptisch gegenüber. Das Säbelrasseln der vom Iran unterstützten Huthi im Jemen, die während des Krieges zwischen Israel und der Hamas die Schifffahrt im Roten Meer angegriffen haben, sei nicht hilfreich, meint Robert Yawger von Mizuho. "Die Saudis transportieren derzeit 4 Millionen Barrel pro Tag aus dem Roten Meer. Wenn das wegfällt, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, als 16 bis 18 Millionen Barrel ausfielen." Unterdessen "jagt der Markt den Schlagzeilen hinterher", fügt er hinzu. "Wenn Verhandlungen wahrscheinlicher erscheinen, wird der Markt nachgeben, wenn es so aussieht, als würde es sich noch viel länger hinziehen, dann steigt der Markt."

Bei den Einzelwerten stehen in Seoul weiter die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix im Fokus. Hier kommt es zu einer Stabilisierung nach den kräftigen Vortagesverlusten. Google hat einen neuen Komprimierungsalgorithmus entwickelt, der die Speicheranforderungen großer Sprachmodelle erheblich senken könnte, hieß es. Eine größere Akzeptanz der Technologie könnte die KI-gestützte Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips beeinträchtigen. Während sich die Aktie von Samsung Electronics um 0,4 Prozent erholt, geht es für SK Hynix um weitere 0,6 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.516,30 -0,1 -2,3 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.561,50 -0,1 --- 07:00 Topix 500 (Tokio) 2.849,63 +0,3 +7,1 07:00 Kospi (Seoul) 5.438,65 -0,4 +29,1 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.062,16 +0,8 -2,2 09:00 Shanghai-Composite 3.915,50 +0,7 -1,3 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.924,44 +0,8 +6,0 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.101,00 -0,9 -17,9 09:00 KLCI (Malaysia) 1.711,72 +0,1 +1,9 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:21 % YTD EUR/USD 1,1542 +0,1 1,1526 1,1601 -1,7 EUR/JPY 184,21 +0,0 184,18 184,44 +0,1 EUR/GBP 0,8649 +0,0 0,8646 0,8662 -0,8 USD/JPY 159,58 -0,1 159,80 158,97 +1,9 USD/KRW 1.506,80 -0,0 1.507,26 1.498,30 +4,6 USD/CNY 6,9109 0,0 6,9107 6,8937 -1,2 USD/CNH 6,9162 -0,0 6,9184 6,8965 -0,9 USD/HKD 7,8326 +0,1 7,8250 7,8234 +0,7 AUD/USD 0,6903 +0,3 0,6884 0,6974 +3,5 NZD/USD 0,5771 +0,2 0,5760 0,5816 +0,3 BTC/USD 68.586,90 -0,6 68.968,40 71.086,90 -21,8 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,77 -0,8 -0,71 94,48 Brent/ICE 107,61 -0,4 -0,40 108,01 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.468,52 +2,0 89,51 4.379,01 Silber 70,15 +3,1 2,13 68,03 Platin 1.898,25 +3,9 71,00 1.827,25 ===

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