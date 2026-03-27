Der Kryptosektor steht aktuell massiv unter Druck, doch laut einer aktuellen Einschätzung einer Investmentbank sollen jetzt bei diesem Coin 275 Prozent Rendite bis zum Jahresende möglich sein. Der Krypto-Sektor steht aktuell unter Druck und leidet unter dem nicht enden wollenden Krypto-Winter. In dieser angespannten Situation glaubt die Investmentbank Standard Chartered aber daran, dass jetzt bei einer Kryptowährung 275 Prozent Rendite möglich sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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