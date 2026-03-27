Das auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien spezialisierte Münchner Startup Tozero hat seine erste Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab eröffnet. Die Anlage im oberbayerischen Chemiepark Gendorf soll gut 500 Tonnen Batterieabfälle pro Jahr verarbeiten können. Vergangenes Jahr hatte Tozero einen Mietvertrag für ein bestehendes Gebäude im Chemiepark Gendorf unterzeichnet, nun hat das Startup seine dortigen Umbaumaßnahmen abgeschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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