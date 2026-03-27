© Foto: Sipa USA - Sipa USATrump spricht von einem "Geschenk des Iran": Demnach sollen zehn Öltanker durch die Straße von Hormus gelassen worden sein. Zugleich erklärte er, Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst zu pausieren.US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Aussage zum Iran-Krieg für Aufsehen gesorgt. Bei einer Kabinettssitzung sagte er laut CNBC, Teheran habe den Vereinigten Staaten zehn Öltanker als Geschenk durch die Straße von Hormus fahren lassen. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump nur vage von einem Geschenk im Bereich Öl und Gas gesprochen. Trump zufolge habe der Iran zunächst zugesagt, acht Schiffe passieren zu lassen, um zu zeigen, dass er es ernst meint. Später seien zwei weitere Tanker …Den vollständigen Artikel lesen
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