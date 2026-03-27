Ermland-Masuren wurde im Ranking "Europäische Städte und Regionen der Zukunft 2025" für seine Strategie zur Anwerbung ausländischer Investitionen ausgezeichnet. Und die Region ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Am 7. Mai 2026 findet in Olsztyn, der Hauptstadt der Region Ermland-Masuren, die nächste Netzwerkkonferenz "Open to DACHL Countries" statt, die sich an Unternehmen aus deutschsprachigen Ländern und an lokale Betriebe richtet. Für ausländische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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