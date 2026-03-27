Gute Zahlen, steigende Dividende und ist die Aktie von Deutz am Donnerstag eingebrochen. Anleger fragen sich: Ist das der Wendepunkt im Kurs oder nur eine kurze Schwächephase, die ausgenutzt werden sollte? Die Aktie von Deutz bereitet Anlegern gerade nicht viel Spaß. Nach der Vorlage des Ausblicks für das laufende Jahr rutschte der Kurs Donnerstag zeitweise um bis zu neun Prozent ab und markierte mit 8,165 Euro den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Am Ende des Tages stand ein Minus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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