© Foto: Dall-EAsiens Börsen fallen, angeführt vom Kospi. Die neue Fristverlängerung im Nahost-Konflikt bringt nur mehr Unsicherheit.Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag deutlich nachgegeben und damit eine globale Verkaufswelle fortgesetzt. Besonders stark traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi verlor 3,6 Prozent und steuerte damit auf einen Wochenverlust von rund 8,5 Prozent zu. Auch der Nebenwerteindex Kosdaq gab um etwa 2 Prozent nach. Regionale Märkte folgen Abwärtstrend Auch andere wichtige Börsenplätze in Asien konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen: In Japan fiel der Nikkei 225 um rund 1,6 Prozent, während der breiter gefasste Topix 0,8 Prozent verlor. Australiens …Den vollständigen Artikel lesen
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