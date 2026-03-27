Wer an die Schaufelverkäufer der künstlichen Intelligenz denkt, dem fällt sofort Nvidia ein. Doch während die gesamte Welt auf die Grafikprozessoren starrt, übersieht der Markt oft das Bauteil, ohne das kein einziger Algorithmus laufen würde: den Speicher. Der US-Konzern Micron Technology hat sich hier in eine Position manövriert, die man getrost als "Monopolstellung auf Zeit" bezeichnen kann.Künstliche Intelligenz ist extrem datenhungrig. Die rasanten Rechenprozesse moderner Chips benötigen einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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