Am Freitag hat dieser beliebte MDAX-Wert seinen Anlegern die Kürzung der Dividende verkündet. Dazu gab es eher gemischte Quartalszahlen. Warum Investoren jetzt vorsichtig sein sollten. Die Aktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich läuft an der Börse schon länger gen Süden. Nun hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt, die ebenfalls nicht für Jubelstürme sorgen dürften. MDAX-Aktie streicht Dividende zusammen So hat das Unternehmen 2025 trotz des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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