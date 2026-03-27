Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (26.03.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum. Nach der technischen Stabilisierung der vergangenen Tage geriet der Edelmetallmarkt am Donnerstag erneut unter Druck. Auffällig dabei: Parallel zum steigenden Ölpreis fielen Gold und Silber deutlich zurück. Diese Entwicklung deutet auf eine kurzfristige Umschichtung der Anleger hin. Goldpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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