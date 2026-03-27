BÖRSE AKTUELL: Trump kündigt eine "Pause" an. Ein weiteres 10-Tage-Ultimatum!

Die jüngste Entwicklung an der Börse zeigt ein deutlich schwächeres Bild: An der Wall Street kam es zu einem kräftigen Ausverkauf. Der S&P 500 verlor über 1,7 - der Dow Jones rund 1 - während der Nasdaq mit einem Minus von 2,4 - den Handelstag beendete. Damit zählen die Verluste zu den stärksten seit Beginn der Spannungen im Nahen Osten.

Markt News: USA setzen Angriffe auf Iran vorübergehend aus

Nach Börsenschluss kündigte US-Präsident Donald Trump eine vorübergehende Pause der geplanten Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur an. Diese soll zehn Tage dauern und am 6. April um 20:00 Uhr Eastern Time enden.

Laut Trump verlaufen die Gespräche mit Teheran positiv. Die verlängerte diplomatische Phase könnte eine Deeskalation im Persischen Golf ermöglichen. Dennoch bleibt die Lage angespannt: Das Pentagon prüft weiterhin die Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten.

Trotz der angekündigten Pause bleiben die Risiken bestehen. Der Konflikt ist nicht gelöst, und Berichte über gegenseitige Raketenangriffe halten an. Entsprechend verharren die Ölpreise weiterhin über der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel....

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