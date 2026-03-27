David Sacks räumt seinen Posten als Krypto- und KI-Zar des Weißen Hauses. Doch er verschwindet nicht einfach. Stattdessen übernimmt der Investor eine umfassendere Beraterrolle für die Regierung von Donald Trump. Der personelle Wechsel fällt in eine kritische Phase für die Krypto-Branche.Genau 130 Tage dauerte die Amtszeit von Sacks als Sonderbeauftragter der Regierung. Nun wechselt er als Co-Vorsitzender in den Beraterstab des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (PCAST). Der Grund: Seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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