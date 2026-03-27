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Trump verlängert sein Ultimatum ein weiteres Mal, er hat sich offensichtlich verrannt und findet keinen Ausweg aus dem Iran-Konflikt. Doch auch klein beigeben kann er, allein schon aus innenpolitischer Sicht, nicht. Das Ergebnis: Die Anleger bekommen Angst und die US-Börse gibt deutliche Schwächesignale.Uns könnte ein Reset der Giganten bevorstehen, die Magnificent Seven werden offensichtlich auf ein nachhaltiges Bewertungsniveau reduziert. Markttechnische Verkaufssignale auf langfristien Charts häufen sich und die fundamentale Gravitation kehrt zurück. Bei NVIDIA zeigt der Chart Warnsignale für eine Trendumkehr, ALPHABET scheint zwischen Monopol-Angst und Margendruck zu stehen und die Skaleneffekte von AMAZON scheinen an ihre Grenzen zu stoßen.Wir sehen ein Szenario, in dem das "Smart Money" Gewinne aus den überbewerteten Tech-Werten abzieht und in defensivere Sektoren oder Rohstoffe umschichtet. Damit eröffnet sich eine Möglichkeit für Anleger diese Schwäche zu nutzen bevor die breite Masse den Ausgang sucht. In der heutigen TB-Daily haben wir eine Empfehlung zu shorten, der Sie überfolgen können.