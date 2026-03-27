Berlin (ots) -Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Tarek Al-Wazir (Bündnis90/Die Grünen), fordert mehr Investitionen in die Infrastruktur der Deutschen Bahn und einen zweckgebundenen Einsatz des Sondervermögens.Im rbb24 Inforadio sagte Al-Wazir am Freitagmorgen, die gestiegenen Fahrgastzahlen, über die die "Bild"-Zeitung vorab berichtet, zeigten, "die Leute wollen Bahn fahren und jetzt müssen wir halt dafür sorgen, muss die Bahn dafür sorgen, dass sie es auch zunehmend und mehr können."Für den schlechten finanziellen Zustand des Konzerns macht Al-Wazir vor allem den Fernverkehr verantwortlich: "Da gibt es eine Menge Entschädigungszahlungen für Verspätungen. Es gibt Umsatzeinbußen wegen Streckensanierungen und Abschreibungen, weil es nicht so läuft wie gedacht. Also, das zeigt: das Netz ist marode, und das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit aus." Hinzu komme ein schlechtes Baustellenmanagement und eine schlechte Wartung der Züge, so Al-Wazir."Wir haben dreißig Jahre lang zu wenig investiert ins Netz. Und selbst wenn, allerdings, das Sanieren mal beendet wäre, ich sag' mal so in zehn Jahren, haben wir immer noch zu wenig Kapazität. Das heißt: es braucht auch Neu- und Ausbau und dafür ist, verrückterweise, trotz Sondervermögen, zu wenig Geld da."Bei der Sanierung der Bahn tue der Bund genug, so Al-Wazir, beim Neu- und Ausbau aber nicht. "Beim Neu- und Ausbau stehen pro Jahr etwa 2,5 Milliarden Euro bereit und da es Projekte von ungefähr 150 Milliarden [Euro] Bausumme sind, kann man sich leicht ausrechnen, dass das so nicht ausreichen wird. Und das genau ist ja auch mein Vorwurf, der grüne Vorwurf an die Bundesregierung: man hat so viel Geld wie nie, durch das Sondervermögen; hat aber die Mittel so lange hin- und hergeschoben zwischen Haushalt, Sondervermögen, dass am Ende des Tages fünf Milliarden Euro mehr für die Mütterrente da ist oder für billigen Agrardiesel oder was auch immer, aber eben für Neu- und Ausbau bei der Bahn nicht."Als die Grünen den Weg frei gemacht hätten für das Sondervermögen, sei der Deal gewesen: "zusätzliche Investitionen. Und genau das passiert nicht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6244535