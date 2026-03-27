© Foto: Dall-ETrumps verlängerte Zehn-Tage-Frist im Iran-Konflikt sorgt für wachsende Unsicherheit und zieht Bitcoin sowie den gesamten Kryptomarkt weiter nach unten.Am Freitagmorgen zeigen sich die wichtigsten Kryptowährungen schwach. Bitcoin notiert bei rund 68.765 US-Dollar und liegt damit 1,7 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summiert sich der Rückgang auf 2,4 Prozent. Auch Ethereum verliert deutlich und fällt um 2,6 Prozent auf etwa 2.064 US-Dollar, was einem Wochenverlust von 3,45 Prozent entspricht. Besonders stark betroffen ist XRP, das mit einem Wochenminus von über 6 Prozent zu den schwächsten großen Altcoins zählt. Solana und Cardano verlieren jeweils rund 3 Prozent. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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