DAX Prognose für Freitag, 27.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.764 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen zunächst nach. Am frühen Nachmittag gelang eine Stabilisierung; der Index konnte sich wieder deutlicher erholen, gab die Gewinne am Nachmittag bis zum Abend aber wieder vollständig ab. Gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts. Kurz vor Handelsschluss stellte sich ein Spike bis an die 22.883 Punkte ein. Die Notierung gaben nachfolgend wieder nach. Der DAX ging bei 22.618 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Entscheidungszone im DAX aktuell: Der Bereich um 22.650-22.800 Punkte ist richtungsentscheidend. Oberhalb steigt die Chance auf Erholung, darunter droht weitere Schwäche.

Der Bereich um 22.650-22.800 Punkte ist richtungsentscheidend. Oberhalb steigt die Chance auf Erholung, darunter droht weitere Schwäche. DAX Prognose bleibt verhalten: Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bärisches Bild, erst über 23.000 Punkten entsteht ein klar bullisches Signal.

Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bärisches Bild, erst über 23.000 Punkten entsteht ein klar bullisches Signal. Sentiment als möglicher Treiber: Extreme Angst am Markt (Fear - Greed Index bei 18) könnte kurzfristig eine technische Gegenbewegung im DAX begünstigen.

Der DAX startete gestern bei 22.764 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Schwäche zum Xetra-Start. Im Tagesverlauf konnte sich der Index zeitweise stabilisieren, gab die Gewinne jedoch bis zum Abend vollständig wieder ab.

Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, bevor ein kurzfristiger Spike bis 22.883 Punkte einsetzte. Dieser wurde jedoch wieder abverkauft. Der Handel endete schließlich bei 22.618 Punkten.

Die Marktbreite zeigte sich schwach: Nur 10 Werte schlossen im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den Gewinnern gehörten Brenntag, Fresenius Medical Care und BASF. Auf der Verliererseite standen Siemens Energy, Zalando und Rheinmetall....

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