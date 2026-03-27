Datum der Anmeldung:
24.03.2026
Aktenzeichen:
B1-58/26
Unternehmen:
Zeppelin Rental GmbH, Garching bei München/ Erwerb aller Anteile an der und der Kontrolle über die CONSTELLATION Baulogistik GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Baulogistik, Baustellenlogistik
24.03.2026
Aktenzeichen:
B1-58/26
Unternehmen:
Zeppelin Rental GmbH, Garching bei München/ Erwerb aller Anteile an der und der Kontrolle über die CONSTELLATION Baulogistik GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Baulogistik, Baustellenlogistik
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