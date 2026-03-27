Datum der Anmeldung:
23.03.2026
Aktenzeichen:
B1-57/26
Unternehmen:
COLAS Deutschland GmbH, Frankfurt am Main/ Erwerb sämtlicher Anteile und Stimmrechte sowie alleiniger Kontrolle an Unternehmen der Frauenrath-Gruppe, Heinsberg
Produktmärkte:
Bau von Gebäuden, Rückbau und Recycling, Straßenbau, sonstiger Infrastrukturbau/Tiefbau
23.03.2026
Aktenzeichen:
B1-57/26
Unternehmen:
COLAS Deutschland GmbH, Frankfurt am Main/ Erwerb sämtlicher Anteile und Stimmrechte sowie alleiniger Kontrolle an Unternehmen der Frauenrath-Gruppe, Heinsberg
Produktmärkte:
Bau von Gebäuden, Rückbau und Recycling, Straßenbau, sonstiger Infrastrukturbau/Tiefbau
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