Datum der Anmeldung:
23.03.2026
Aktenzeichen:
V-33/26
Unternehmen:
Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG, Niedernhall; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die MRS Holding GmbH, Rottweil
Produktmärkte:
Elektromechanische Relais, Elektronische Steuerungen, Gateways, HMI-Systeme
23.03.2026
Aktenzeichen:
V-33/26
Unternehmen:
Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG, Niedernhall; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die MRS Holding GmbH, Rottweil
Produktmärkte:
Elektromechanische Relais, Elektronische Steuerungen, Gateways, HMI-Systeme
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