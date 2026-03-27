So etwas gab es selten: Die Aktien von Meta und Microsoft befinden sich bereits seit mehreren Wochen auf Talfahrt. Bei Meta sorgte gestern ein Gerichtsurteil zu Social-Media-Sucht für kräftigen Abwärtsdruck. Bei Microsoft ist es die Angst vor Disruption durch KI. Immerhin präsentieren sich Nvidia, Apple, Amazon & Co in diesen Krisenzeiten weiterhin relativ robust. So hat der Magnificent 7 Index seit Kriegsbeginn nur etwa sieben Prozent verloren. Der Großteil der Verluste geht dabei auf das Konto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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