Kein Neustart nötig: Google führt eine neue Import-Funktion für Gemini ein, die persönliche Vorlieben von der Konkurrenz übernimmt. Mit einer einfachen Prompt-Methode wandern mühsam antrainierte Details von ChatGPT oder Claude direkt zu Google. Der Wechsel des bevorzugten KI-Assistenten bedeutete bisher oft, dass man seine mühsam hinterlegten Vorlieben und Arbeitsroutinen zurücklassen musste. Aber Google rüstet Gemini jetzt für den Konkurrenzkampf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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